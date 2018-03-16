«Зенит» бесславно вылетел из еврокубков. Во всем виноват Манчини

«Кто наш лучший нападающий?» – пошел в атаку Манчини на послематчевой пресс-конференции: «Кто? Кокорин. И если Кокорин ломается на второй минуте, мы ведь можем говорить о невезении?!»

Тренер сине-бело-голубых вспомнил про травмы Кузяева и Мамманы – на этот раз при встрече с журналистами у него на руках были одни козыри.

Главный форвард Руси перед матчем провидчески надеялся на начало голевой серии у партнеров по атаке – Дриусси и Заболотного. Себастьян забил первый мяч в еврокубках, замкнув идеальный кросс Кришито и подарив надежду на проход в четвертьфинал. А вот гола Антона не случилось. Кокорин получил травму на первой минуте, а Заболотный вышел вместо него, но спасти провальный питерский сезон ему было не суждено: мяч из офсайда не засчитали, а при счете 1:1 он оказался один на один перед воротами, но загубил вернейший шанс. Бывший форвард «Тосно» не вывел команду в топ-8 Лиги Европы – где-то в Туле в этот момент в ход пошли сплошные суффиксы.

Можно жаловаться на недостаток игроков. Заболотный и правда не Тимо Вернер, который ассистировал на Огюстена и набрал в сезоне-2017/18 уже 22 очка по системе «гол+пас». Очень обидно, что в перерыве нет трансферного окна, чтобы провернуть типично газпромовскую сделку – скупить всех конкурентов.

У Манчини в «Зените» не тренерская функция. Задача коуча – учить и развивать. Манчини умеет только браковать. Дзюба – прочь, Нобоа – аут, Шатов – вон. Вдобавок Роберто был готов убрать с игры даже Лунева после пары неуверенных действий – Лодыгин по приказу срочно отправился разминаться. Непонятно, что заставило Мистера передумать, но Лунев все же остался в раме, а впоследствии потащил пенальти и уберег «Зенит» от поражения под конец встречи.

Роберто МанчиниGetty Images

Впрочем, истерика и метания Манчини не прекращались и по завершении матча. Перед журналистами он рьяно барабанил пальцами и нервно улыбался. Ну а как иначе? «Мы ездили в гости к очень сильным командам Европы и выигрывали. И выступили лучше, чем в прошлом сезоне», – наверное, синьору Роберто не сказали, что половина купленного в «Зенит» «Ростова» год назад ровно на этой же стадии боролась с будущим обладателем трофея «Манчестер Юнайтед».

Манчини и Моуринью похожи, не так ли? Те же гигантские траты на трансферы, тот же несопоставимый с именами в составе унылый футбол и непризнание ошибок. Но, в отличие от итальянца, Моуринью никогда не сдаст своих игроков.

Манчини точно не особенный. Он просто лучший. Лучший в мире.

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