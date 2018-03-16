Иго, гоу. ЦСКА прошел в Лиге Европы дальше «Зенита» и «Локомотива»

За что можно любить ЦСКА – за эмоции. Над ними легко смеяться, ведь серия Акинфеева жива в наших сердцах и останется навсегда в нашей рыбьей памяти. Их просто обожать за то, что играют в кость и до конца. Их легко уважать, ведь отсутствие денег приводит в стартовый состав на матч еврокубка Головина и Кучаева, которым на двоих 40 лет. А это как раз то, чего Россия ждала от футбола – роста своих, молодых в условиях бедности и разрухи.

Гончаренко весь сезон чередовал братьев Березуцких и Игнашевича, почти никогда не ставил их вместе, чтобы не смущать пенсионный фонд перед выборами. От них нельзя отказываться совсем, пока каждый из трио не скажет «хватит», но все вместе особенно в Европе ветераны не тянули еще года три назад при Слуцком. Но теперь у ЦСКА надолго нет Васина, других защитников как-то не родилось, на свежих денег нет, а при переводе глубже Вернблума опять не хватает форварда. Замкнутый круг, из которого не выбраться.

С обороной у армейцев было еще хуже, чем раньше. Василий Б. дотерпел 45 минут и сказал в раздевалке, что с него довольно (или не сказал – легко представить, что врачи сняли его с игры). В первом тайме за «Олимпик» вдруг переобулся Муса, и хорошо, что общий возраст всех атакующих лионцев равен одному Игнашевичу. От нигерийца не ждали чудес, но такая медлительность, неуверенность и раскоординированность шла с Ахмедом в комплекте в первые два месяца в ЦСКА, но никак не на пятый год в России.

В такой ситуации нужно сказать спасибо Дзагоеву и Головину. Примерно схожие по функционалу игроки затаскали неопытную полузащиту «Лиона» и сочинили тот счет, с которым можно было выходить на второй тайм без страха и паники. 21-летний хав чаще владел мячом, но передач Дзаги хватало, чтобы вспоминать еще и о молодости французской обороны.

Безусловно, это еще и самоотверженность Бибраса Натхо. Ситуация с Вернблумом, при которой у Гончаренко не осталось опорников, привела к тому, что опасного израильтянина свели до опции цепного пса. Невозможно представить в таком матче Гордюшенко, потому что с такой детскостью в старте засмеют даже в Юношеской лиге УЕФА, а это Лига Европы, в которой армейцы нарабатывают бюджет на следующий сезон.

За 95 минут (со всеми добавленными) у ЦСКА набралось 4 удара в створ и 3 гола. Это очень четко показало разницу в классе: пока французы разбрасывали опасные моменты и удары, русский клуб прибил их двумя гвоздями из двух выстрелов в цель. Из всех команд РФПЛ только у армейцев есть инстинкт убийцы, умение тщательно выбрать казнь, пока соперники упиваются превосходством.

Именно в эту секунду они уязвимее всего, и футболисты ЦСКА знают это как общность, как дружина, как коллектив, как собрание людей и единомышленников. Когда мяч вышел за пределы поля в случае с голом Корне, Дзагоев с Вернблумом не поплыли. Потому что они помнили про такую же ситуацию с аутом «Ахмата», а затем держали в голове перевернутые за минуты матчи с «Байером» и «Манчестер Сити». И это качество превращает мужчин Гончаренко в самого опасного зверя из России.

Против ЦСКА было натурально все, и только в таких условиях эти игроки показывают максимум. «Лион» на «Стад де Люмьер» не проигрывал в восьми встречах ЛЕ. В выездных еврокубковых матчах армейцы не клали 3 с 2009 года, с классической ничьей Слуцкого с «МЮ». Но эта статистика футболистам никак не мешает и не помогает, в ней нет чего-то иррационального, хотя команда осталась практически той же. Только постаревшей на девять лет.

«Лион» – ЦСКА – 2:3

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