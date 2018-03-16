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Хакан Чалханоглу: «Рефери – лучший игрок матча с «Арсеналом»

Чалханоглу: «Рефери – лучший игрок матча с «Арсеналом»
Eurosport

1 час назад

Пенальти действительно был крайне сомнительным.

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу прокомментировал судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Рефери стал игроком матча. Я никогда этого не забуду. Мы хорошо сыграли, хотя на «Эмирейтс» это непросто. Мы забили, а затем пропустили невероятный гол. Ненормально видеть такое в Лиге Европы. Рикардо Родригес не трогал его [Уэлбека], но судья назначил пенальти. Очевидно, что этот момент изменил игру. Мы хорошо играли даже после пропущенного мяча и создавали моменты, но таков футбол», – цитирует Чалханоглу ESPN.

  • «Милан» проиграл в гостях «Аресналу» в ответном матче 1:3. При счете 1:0 в пользу итальянцев арбитр Йонас Эрикссон назначил спорный пенальти в ворота «Милана», который реализовал Данни Уэлбек.
  • Сам Чалханоглу отметился в матче чумовой банкой с 25 метров.

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