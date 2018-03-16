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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин порвал крестообразные связки колена

Кокорин порвал крестообразные связки колена
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Еще один лидер сборной, видимо, пролетает мимо ЧМ.

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена.

«По результатам обследования травмы, полученной форвардом сине-бело-голубых в матче с «РБ Лейпциг», у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена», – сообщил официальный сайт «Зенита».

В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции клуб объявит позднее.

  • Кокорин получил травму на первой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».
  • В 35 матчах сезона-2017/18 Александр забил 19 мячей. Кто теперь будет заколачивать банки за петербуржцев?

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