Нападающий «Зенита» Александр Кокорин порвал крестообразные связки колена

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена.

«По результатам обследования травмы, полученной форвардом сине-бело-голубых в матче с «РБ Лейпциг», у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена», – сообщил официальный сайт «Зенита».

В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции клуб объявит позднее.

Кокорин получил травму на первой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

В 35 матчах сезона-2017/18 Александр забил 19 мячей. Кто теперь будет заколачивать банки за петербуржцев?

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