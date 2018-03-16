Фелипе Луис сломал ногу в матче с «Локомотивом» и возможно пропустит чемпионат мира

Фелипе Луис прошел рентгенологические тесты после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом», которые выявили перелом малоберцовой кости левой ноги.

Игроку унесли на носилках во втором тайме после того как он пытался заблокировать удар нападающего железнодорожников Эдера. Сроки восстановления объявят позднее, сообщается на официальном сайте «Атлетико».

«Атлетико» разгромил «Локомотив» по сумме двух матчей 8:1.

Соперник мадридцев по четвертьфиналу ЛЕ пока неизвестен.

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