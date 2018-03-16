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ЦСКА попал на «Арсенал», «Атлетико» – на «Спортинг»

ЦСКА попал на «Арсенал», «Атлетико» – на «Спортинг»
Eurosport

1 час назад

В Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы.

8 команд, вышедших в четвертьфинал ЛЕ, узнали своих соперников по следующей стадии турнира. Центральным противостоянием станет встреча ЦСКА и «Арсенала».

Полный список четвертьфинальных пар ЛЕ-2017/18:

«РБ Лейпциг» – «Марсель»

«Арсенал» – ЦСКА

«Атлетико» – «Спортинг»

«Лацио» – «Ред Булл Зальцбург»

Жеребьевку вел Эрик Абидаль.

  • Первые матчи пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.
  • «Манчестер Юнайтед» – действующий обладатель титула. Но у него ноль шансов защитить титул. Ну очевидно, кто будет следующим победителем.

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