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ЦСКА попал на «Арсенал», «Атлетико» – на «Спортинг»
В Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы.
8 команд, вышедших в четвертьфинал ЛЕ, узнали своих соперников по следующей стадии турнира. Центральным противостоянием станет встреча ЦСКА и «Арсенала».
Полный список четвертьфинальных пар ЛЕ-2017/18:
«РБ Лейпциг» – «Марсель»
«Арсенал» – ЦСКА
«Атлетико» – «Спортинг»
«Лацио» – «Ред Булл Зальцбург»
Жеребьевку вел Эрик Абидаль.
- Первые матчи пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.
- «Манчестер Юнайтед» – действующий обладатель титула. Но у него ноль шансов защитить титул. Ну очевидно, кто будет следующим победителем.
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