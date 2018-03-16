Getty Images
Александр Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, обновив рекорд по проценту голосов
Полузащитник ЦСКА понравился очень многим.
Игрок ЦСКА Александр Головин признан игроком недели в Лиге Европы. За российского игрока проголосовали рекордные 89% респондентов.
В матче против «Лиона», завершившемся победой армейцев 3:2, полузащитник забил один из голов, нанес 3 удара и совершил две удачные обводки.
- ЦСКА прошел «Лион» по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал ЛЕ, где сыграет с «Арсеналом».
- На счету 21-летнего Головина 5 голов и 4 голевые в 33 матчах сезона-2017/18.
- Transfermarkt оценивает Александра, который, по мнению Marca, входит в шорт-лист «Барселоны», в 10 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте