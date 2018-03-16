Getty Images

Александр Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, обновив рекорд по проценту голосов

Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, обновив рекорд по проценту голосов
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Полузащитник ЦСКА понравился очень многим.

Игрок ЦСКА Александр Головин признан игроком недели в Лиге Европы. За российского игрока проголосовали рекордные 89% респондентов.

В матче против «Лиона», завершившемся победой армейцев 3:2, полузащитник забил один из голов, нанес 3 удара и совершил две удачные обводки.

  • ЦСКА прошел «Лион» по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал ЛЕ, где сыграет с «Арсеналом».
  • На счету 21-летнего Головина 5 голов и 4 голевые в 33 матчах сезона-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает Александра, который, по мнению Marca, входит в шорт-лист «Барселоны», в 10 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Шикарный прокат прекраснейшей Софьи Федоровой. Первая в истории русская чемпионка в слоупстайле

01:50
Популярные видео
«Вашингтон» укокошил «Айлендерс», зашвырнув им 7 шайб. Нокаут
 277 просмотров1 ч
«Флорида» нашвыряла бедняге Худобину очень много всего
 70 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться