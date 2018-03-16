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Батшуайи выложил скриншоты с расистскими комментариями фанатов «Аталанты» и написал ее президенту
Миши подогнал пруфы.
Форвард «Боруссии» Миши Батшуайи выложил в твиттер скриншоты с расистскими оскорблениями со стороны фанатов «Аталанты».
По словам Батшуайи, болельщики итальянского клуба оскорбляли его во время матча в Бергамо (1:1). После этого инцидента президент «Аталанты» Антонио Перкасси сказал, что сожалеет, если Батшуайи говорит правду.
«Это правда. Удачи с вашими «фанатами», мистер Перкасси», – написал Батшуайи.
На прикрепленных скриншотах можно увидеть комментарии вроде «Эй, обезьянка, телевизор и банан ждут тебя!», а также множество эмодзи с обезьянами и бананами.
- «Боруссия» обыграла «Аталанту» со счетом 4:3 по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы.
- После победы Батшуай обратился в твиттере к фанатам «Аталанты»: «Надеюсь, у вас большие телевизоры, чтобы посмотреть Лигу Европы».
- Клуб из Дортмунда уже вылетел из турнира, уступив в 1/8 «Зальцбургу» (1:2 по сумме двух игр).
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