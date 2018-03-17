Спорт-Экспресс
Сергей Игнашевич: «Нужно разобрать, как «Ман Сити» обыграл «Арсенал», и полдела сделано»
ЦСКА не напуган перед матчами с «канонирами»
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы, по итогам которой армейский клуб сыграет с «Арсеналом».
«Отличный жребий. В Лондоне нас ждет прекрасный стадион и впечатляющая поддержка болельщиков «Арсенала». Осталось только разобрать, как «Ман Сити» в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл лондонцев, и полдела сделано», – цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.
- «Арсенал» и ЦСКА сыграют 5 апреля в Лондоне и 12 апреля в Москве.
- В феврале и марте «Арсенал» дважды уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3 – в финале Кубка Лиги и в чемпионате Англии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте