Сергей Игнашевич: «Нужно разобрать, как «Ман Сити» обыграл «Арсенал», и полдела сделано»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы, по итогам которой армейский клуб сыграет с «Арсеналом».

«Отличный жребий. В Лондоне нас ждет прекрасный стадион и впечатляющая поддержка болельщиков «Арсенала». Осталось только разобрать, как «Ман Сити» в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл лондонцев, и полдела сделано», – цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.

«Арсенал» и ЦСКА сыграют 5 апреля в Лондоне и 12 апреля в Москве.

В феврале и марте «Арсенал» дважды уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3 – в финале Кубка Лиги и в чемпионате Англии.

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