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«Лион» могут исключить из еврокубков за беспорядки перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы

«Лион» могут исключить из еврокубков за беспорядки перед матчем с ЦСКА
Eurosport

1 час назад

Французский клуб переживает неспокойный период.

Французский «Лион» может получить дисквалификацию в еврокубках из-за беспорядков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

По информации L’Equipe, перед началом матча с армейцами группа из 100-150 фанатов «Лиона» напала на полицейских, в результате чего несколько из служителей порядка получили ранения. Начнет ли УЕФА расследование в отношении этих беспорядков, станет известно 19 марта.

  • «Лион» уже имеет условную дисквалификацию от УЕФА за беспорядки на матче Лиги Европы с «Бешикташем» в апреле 2017 года, тогда болельщики выбежали на поле.
  • Ранее сообщалось, что ультрас «Спартака» приедут в Лион, чтобы подраться с фанатами ЦСКА и устроить беспорядки.

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