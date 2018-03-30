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«Ржу. Наверное, мне почудилось». Миши Батшуайи высмеял УЕФА за закрытие дела о расизме
Итальянцы не русские – им простительно.
29 марта стало известно, что УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении «Аталанты», чьи болельщики улюлюканьями дразнили Миши Батшуайи.
Форвард «Боруссии» с сарказмом отреагировал на эту новость:
«Ржу. Наверное, у меня разыгралось воображение. «Обезьяньи крики – кому какое дело?» 2018 год, ребята».
- «Боруссия» выбила «Аталанту» из Лиги Европы – 3:2, 1:1.
- После игры Миши потроллил оскорблявших его итальянских фанатов: «Надеюсь, вам понравится смотреть оставшуюся часть Лиги Европы по телевизору».
- Миши был арендован «Боруссией» у «Челси» в январе. Он уже провел 11 матчей и забил 8 мячей.
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