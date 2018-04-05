«Арсенал» – ЦСКА: перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы

ЦСКА безумно не повезло. Во-первых, жеребьевка подарила москвичам почти самого сложного соперника. Во-вторых, «Арсенал» предельно мотивирован: это последний шанс спасти сезон и попасть в Лигу чемпионов. Через АПЛ уже не получится, Кубок и Кубок Лиги проиграны – осталась только Лига Европы.

Армейцы с катастрофично скромным ростером и так прыгнул выше головы. ЦСКА продолжает борьбу в чемпионате и Лиге Европы, но Гончаренко пора выставлять приоритет, потому что силенок на два титула вряд ли останется.

Форма

После зимней паузы красно-синие провели семь матчей и проиграли лишь раз – в напряженном сухаре с «Лионом». Зато взяли реванш во Франции и вообще настрогали с февраля шесть побед. Солидно и волнительно для «канониров».

Арсен, кажется, все наладил – команда выиграла четыре последних матча. Правда, до этого проиграла четыре. В десяти играх у француза равенство (5В и 5П). «Канониры» никуда не денутся с шестой строчки: «Челси» вряд ли подпустит ближе, «Бёрнли» вряд ли допрыгнет до такого уровня.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Арсенала» есть проблемки, но не очень серьезные. Например, травму получил Чех, но, скорее всего, и так сыграл бы Оспина, который застолбил все кубки. Еще в лазарете Касорла, но и это не новость. Вне заявки будет Обамеянг, и это предсказуемо – его нельзя было вносить в заявку на ЛЕ.

У ЦСКА все намного сложнее: поломаны важнейшие Васин и Фернандес, дисквалифицирован Набабкин. В обороне у армейцев полный мрак – кто будет слева, кто справа, где сыграет Вернблум?

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «У обеих команд есть шансы победить. Конечно, мы сильны, но ЦСКА победил «Лион». Я смотрел ответный матч во Франции, российская команда играла чрезвычайно хорошо, создала много моментов. По мне шансы – 50 на 50.

У российской команды хороший уровень техники, хорошая футбольная культура. Это клуб с большой историей, так что мы уважаем ЦСКА. Лично у меня тяжелая история противостояния российским командам».

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Задача любого тренера – сохранять команду на уровне выше среднего на протяжении сезона. Снижение игры и результатов возможно, но надо выжимать из команды все.

У нас нет особой подготовки к гостевым играм. Выездные матчи у нас более открытые, чем домашние. Как только ввязываемся в более открытую игру, она становится более качественной с нашей стороны, более атакующей». («СЭ»)

Лицом к лицу

В предыдущий раз ЦСКА встречался с «Арсеналом» в группе ЛЧ-2006/07. Тогда армейцы ни разу не пропустили – 1:0 и 0:0

У «Арсенала» отрицательная статистика встреч с российскими клубами: 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

Зато дома чуть получше: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

До победы над «Миланом» лондонцы проиграли 6 домашних матчей плей-офф подряд, пропустив 17 мячей.

В этом евросезоне ЦСКА выиграл 5 из 7 гостевых матчей.

В 9 последних гостевых матчах Лиги Европы (с учетом квалификации) ЦСКА одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.

Люди в черном

Встречу обслужит чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловецом. 40-летний рефери отработал всего на одном матче этой ЛЕ: «Локомотив» справился с «Ниццей» (1:0). Тогда Краловец показал 5 желтых, никого не удалил и не поставил пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

У Ляказетта сложные времена – ему на замену приехал Обамеянг. Если француз хочет вырвать место в основе, то необходимо пользоваться шансами. Отсутствие Пьер-Эмерика вдохновит Александра на подвиги, а медлительная защита ЦСКА вручит ему парочку подарков.

Обделается

У Акинфеева будет много работы из-за защитников. Братья и Игнашевич вряд ли успеют за быстрыми «канонирами», но еще больше ответственности ляжет на Щенникова и Кучаева. Крайним защитникам будет больно, ведь так Озил, Михатарян и кто-нибудь еще.

Котировки букмекеров

Спецы вообще не верят в ЦСКА: кэф на победу армейцев космический. Если веришь в магию Акинфеева, то можно заработать на сухарики.

Победа «Арсенала»: 1,33

Ничья: 5,4

Победа ЦСКА: 11

Линия на матчи плей-офф Лиги Европы

Ориентировочные составы

«Арсенал»

ЦСКА

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