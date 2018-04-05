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Газзаев: «С таким возможностями, как у Венгера, за 22 года он не выиграл ни одного еврокубка»

Газзаев: «С таким возможностями, как у Венгера, за 22 года он не выиграл ни одного еврокубка»
Eurosport

1 час назадОбновлено 12 мин. назад

А Валерий выиграл.

Накануне противостояния ЦСКА и «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев выразил мнение, что успехи «канониров» в Европе могли быть более существенными.

«За 22 года в «Арсенале» Арсену, наверное, надо что-то было выиграть на международной арене – Лигу Европы или Лигу чемпионов. Если не ошибаюсь, он два или три раза выиграл чемпионат Англии. За два десятка лет в клубе этого маловато. Особенно с такими финансовыми возможностями и составом. Наверное, у него у самого из-за этого присутствует какая-то неудовлетворенность», – рассказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспресс».

Венгер трижды выиграл чемпионат Англии с «Арсеналом» (1998, 2002, 2004).

  • Газзаев взял Кубок УЕФА-2004/05.
  • В девяти последних гостевых матчах Лиги Европы (с учетом квалификации) ЦСКА одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.
  • Первый четвертьфинал Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля. Начало матча – 22:05 (мск).

«Арсенал» – ЦСКА: перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы

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