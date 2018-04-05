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«Арсенал» разнес ЦСКА на «Эмирейтс»

«Арсенал» разнес ЦСКА на «Эмирейтс»
Eurosport

1 час назад

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» дома разгромил московский ЦСКА – 4:1.

«Канониры» забили на девятой минуте – свободный Аарон Рэмзи замкнул передачу Эктора Бельерина в штрафной. ЦСКА быстро ответил стандартом Головина, Александр четко перебросил стенку в правый угол ворот. «Арсенал» вернул лидерство после пенальти Ляказетта за снос Озила Щенниковым.

На 28-й и 35-й минутах Рэмзи и Ляказетт оформили по дублю, а Озил сделал два ассиста. Валлиец в касание пяткой замкнул передачу с левого полуфланга, а Алекс расстрелял Акинфеева почти из вратарской.

«Арсенал» забил 4 мяча за тайм в еврокубках впервые за 14 лет. После перерыва получил травму бедра Генрих Мхитарян, его заменил Алекс Ивоби, характер повреждения армянина не уточняется.

4:1 – «Арсенал» разгромил ЦСКА на «Эмирейтс».

  • Ответный матч в Москве состоится 12 апреля и начнется в 22:05 (мск).

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