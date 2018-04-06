«Арсенал» и ЦСКА созданы друг для друга. Но армейцы все равно вылетят из Лиги Европы

Когда «Арсенал» получил в соперники по 1/4 финала ЛЕ ЦСКА, их реакция была сдержанной: окей, еще один клуб, теперь из Восточной Европы. Наверное, лететь только далековато. В ЦСКА тоже не радовались и не огорчались – люди Гинера (в глобальном смысле) осторожно говорили что-то про полный домашний стадион, силу соперника, Венгера, а Понтус добавил, что «Арсенал» уже не тот, что раньше.

Было бы хуже, если бы армейцы на жеребьевке получили «Атлетико». Вот уж с кем было бы невозможно играть: из русских команд и отечественных тренеров парней Симеоне побеждал только Курбан Бердыев с самым сильным «Рубином», и то на чистой мотивации (потому что тоже в Лиге Европы).

Спортивные медиа из России перед игрой постоянно вспоминали сухой матч Акинфеева в 2006-м. 12 лет назад Игорь в предпоследний раз запечатал ворота в Лиге чемпионов и закончил с этим бесполезным делом аж до 2017-го. Встреча на «Эмирейтс» была настоящей аномалией, «Арсенал» отмутузил армейцев и не забил по чистой случайности – в отдельном матче бывает, что мяч не заходит в ворота по какой-то статистической погрешности.

Теперь же залетело все: 4 мяча за 35 минут ответили Акинфееву за все годы унижения и воспоминаний об игре 2006-го. И это тоже ненормально – дело не в защите ЦСКА, ветхости Березуцких с Игнашевичем, оставшихся с тех времен. Наиграть на четыре гола за тайм невозможно, это чистое совпадение, и так получилось, что Ляказетту с Рэмзи удалось. Даже xG кричит о везении «канониров» – за половину игры хозяева насоздавали моментов лишь на 2,36 гола, включая пенальти, то есть забили в два раза больше ожидаемого.

«Арсенал» получил идеального соперника – медленная и не сыгранная с флангами оборона ЦСКА напропускала миллион шансов и пускала в штрафную приблизительно всех, кто хотел. Рэмзи перевез диван перед воротами Акинфеева, чтобы было удобнее, Озил выдавал один конфетный пас внутрь за другим, Ляказетт с Мхитаряном не чувствовали такой свободы с двух лет, когда мама забывала надевать на них колготки. Даже странно, что Месут накашлял всего два ассиста – пять ключевых передач кричат о том, что партнеры еще подвели немца.

При том, что Игорь не выручал ЦСКА, как в лучших матчах еврокубков. Слишком много ударов «канониров» он отражал перед собой и внутри себя (напоказ не умеет) громко радовался тому, что не было добиваний. Капитан армейцев создал еще и ему одному понятный флешмоб – на 75-й минуте получил желтую за затяжку времени при счете 1:4. Это точно какая-то акция поддержки, такие карточки зарабатывают исключительно нарочно.

Но и «Арсенал» удобен для москвичей. Они, конечно, чересчур увлекались нападением и быстрым переходом в атаку, но при потере мяча паниковали из-за кинжальных ответов Мусы, Дзагоева, Головина и местами даже Вернблума. С любым другим соперником красно-синие не получили бы столько пространства на чужой трети, но на «Эмирейтс» по цифрам смотрелись очень неплохо – 6:4 по ударам в створ за 70 минут в пользу «Арсенала» и итоговое преимущество в 5 выстрелов, получившееся от опустившихся рук на финише.

«Шансы в ответном матче у нас, конечно, есть, – храбрился после финального свистка во флеш-интервью Александр Головин. – «Арсенал» – это та команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику». Он прав, что в качельной встрече на «ВЭБ-Арене» легко подловить «канониров» на минутной слабости и потере концентрации, но для этого нужно было забивать больше одного мяча. В отличие от соперника ЦСКА выжал из моментов максимум (кроме, может, небольшой волны после штрафного Головина), и молодой лидер армейцев сделал натурально все, что мог за эти 90 лондонских минут.

У Гончаренко почти нет шансов против такого «Арсенала» – Венгер мотивирован путевкой в ЛЧ на следующий сезон и лишним трофеем. Оба пункта прибавят ему свежих тезисов на переговорах по новому контракту. Адский график московского клуба (7 матчей за 22 дня, и это второй) при ротации из 14,5 человек не дают надежд на полуфинал. ЦСКА только и осталось, что достойно сыграть в столице и не пропустить еще. Максимум в еврокубках на этот сезон армейцы выполнили, остальное будет чудом.

«Арсенал» – ЦСКА – 4:1

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