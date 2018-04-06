ЦСКА горел 1:4, когда Игорь Акинфеев отхватил предупреждение за затяжку времени

Московский ЦСКА проиграл в первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Арсеналу» в Лондоне со счетом 1:4. Во втором тайме вратарь армейцев Игорь Акинфеев получил желтую карточку за затяжку времени, хотя его команде нужно было отыгрываться.

Акинфеев – первый вратарь, пропустивший четыре гола от «Арсенала» в еврокубках за 45 минут, начиная с 2004 года. Тогда «канониры» отгрузили четыре мяча «Русенборгу».

На счету Акинфеева 115 матчей в еврокубках, в которых капитан ЦСКА пропустил 139 мячей.

«Арсенал» не проигрывает первые четвертьфиналы еврокубков с 1972 года, когда уступил «Аяксу».

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