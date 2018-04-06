Чиро Иммобиле забил и оттаскал тренера за шкирку, но Симоне Индзаги даже не обиделся

«Лацио» обыграл в первом четвертьфинале Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» со счетом 4:2. Четвертый мяч в составе «орлов» провел Чиро Имммобиле, который эмоционально отметил событие.

Лучший бомбардир «Лацио» потрепал и толкнул в спину тренера команды Симоне Индзаги, который ничуть не разозлился.

На счету Иммобиле 37 голов за «Лацио» во всех турнирах в сезоне-2017/18.

Осенью 2017-го Чиро продлил соглашение с «орлами» до лета 2020 года.

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