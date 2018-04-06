Гончаренко – британским журналистам: «Почему вы молчите? Мы по-прежнему ждем вас в России на ЧМ»

Московский ЦСКА проиграл первый матч четвертьфинала Лиги Европы в Лондоне «Арсеналу» со счетом 1:4, после которого главный тренер армейцев Виктор Гончаренко удивился, что на пресс-конференции вопросы ему задают только русские журналисты.

«А почему молчат англоговорящие журналисты? Мы все еще очень ждем вас в России на чемпионате мира», – цитирует Гончаренко ТАСС.

Накануне матча тренер ЦСКА заявил: «Приезжайте на ЧМ и убедитесь, что Россия – прекрасная страна».

«Арсенал» не проигрывает первые четвертьфиналы еврокубков с 1972 года, когда уступил «Аяксу».

Акинфеев – первый вратарь, пропустивший четыре гола от «Арсенала» в еврокубках за 45 минут, начиная с 2004 года. Тогда «канониры» отгрузили четыре мяча «Русенборгу».

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