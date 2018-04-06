Антуан Гризманн отпраздновал гол в ворота «Спортинга» танцем из видеоигры и посвятил его брату

Мадридский «Атлетико» обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги Европы лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:0. Мадридцы открыли счет на первой минуте благодаря мячу Коке, а в конце первого тайма второй мяч провел Антуан Гризманн.

Французский нападающий отпраздновал взятие ворот танцем из видеоигры Fortnite Battle Royale, пользующейся большой популярностью у подростков. «Я отпраздновал гол таким образом специально для брата, с которым часто играю в видеоигры», – рассказал Антуан в интервью Mundo Deportivo.

На счету Гризманна 107 голов в 199 матчах за «Атлетико».

Антуан стал автором 500 гола команды в Лиге Европы.

Инстаграм для самых спортивных