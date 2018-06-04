«Зенит» наказан еврокубковым матчем без зрителей за проявления расизма во время игры с «РБ Лейпциг»

УЕФА наказал «Зенит» матчем без зрителей за проявления расизма во время ответного матча Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Клуб оштрафован еще на 70 тысяч долларов.

«Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению. «Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще. «Зенит» регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона «Санкт-Петербург», – говорится в заявлении на сайте клуба.

«Зенит» вылетел из турнира, проиграв по сумме двух матчей немецкой команде.

Клуб наказан за бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов и расистские выкрики с трибун.

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