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«Зенит» наказан еврокубковым матчем без зрителей за проявления расизма во время игры с «РБ Лейпциг»
Очередное наказание для петербургского клуба.
УЕФА наказал «Зенит» матчем без зрителей за проявления расизма во время ответного матча Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Клуб оштрафован еще на 70 тысяч долларов.
«Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению. «Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще. «Зенит» регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона «Санкт-Петербург», – говорится в заявлении на сайте клуба.
- «Зенит» вылетел из турнира, проиграв по сумме двух матчей немецкой команде.
- Клуб наказан за бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов и расистские выкрики с трибун.