Calciomercato: УЕФА оштрафует «Милан» на 30 млн евро и исключит из еврокубков

УЕФА намерен жестко наказать «Милан» за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб будет исключен из Лиги Европы-2018/19 и заплатит штраф в 30 млн евро.

Окончательный вердикт УЕФА вынесет 25 июня. Ожидается, что «Милан» подаст апелляцию в CAS, которая будет рассмотрена до 10 июля, пишет Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Президент «россонери» Ли Йонхон ведет переговоры с американскими инвесторами, но даже положительный исход не отразится на решении УЕФА.

«Милан» потратил 191 млн евро на трансферы летом 2017 года, но не пробился в Лигу чемпионов.

Экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони признался в желании выкупить клуб обратно.

Помог Ли. Почему новый «Милан» – грандиозный мыльный пузырь

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