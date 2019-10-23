В матче Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Зенит» случился еще один шедевральный гол. Марсель Забитцер положил в девятку идеальным ударом внешней стороной стопы.

Ракицкий открыл счет во встрече, разрядив пушку на 26-й минуте – мяч получился красивейшим. Но немецкий клуб сначала сравнял усилиями Конрада Лаймера, а на 59-й минуте вышел вперед после нереального по красоте гола от Забитцера. После навеса с левого фланга футболист в полном одиночестве принял мяч на грудь в штрафной площади и вторым касанием по идеальной дуге отправил его в дальний угол ворот петербуржцев. От этой траектории можно словить экстаз.

«РБ Лейпциг» при текущем раскладе выходит на первое место группы с шестью баллами.

«Зенит» делит вторую строчку с «Лионом», но у французов на матч меньше.

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