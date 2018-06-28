Кевн Друидс
    -
    21:00
    28.06.18
    Парк Холл
    Тракай
      Лига Европы УЕФА • Предварительный раунд
      Календарь
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      Кевн Друидс - Тракай
      Лига Европы УЕФА - 28 июня 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Кевн Друидс – Тракай на Eurosport.ru! 28 июня 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Huw Griffiths или Kibu Vicuña? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кевн Друидс и Тракай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кевн Друидс и Тракай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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