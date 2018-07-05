Тракай
    -
    19:30
    05.07.18
    Alytus Stadium
    Кевн Друидс
      Лига Европы УЕФА • Предварительный раунд
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      Онлайн
      Тракай - Кевн Друидс
      Лига Европы УЕФА - 5 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Тракай – Кевн Друидс на Eurosport.ru! 5 июля 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Kibu Vicuña или Huw Griffiths? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тракай и Кевн Друидс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тракай и Кевн Друидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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