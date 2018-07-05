КИ Клаксвик
    -
    21:00
    05.07.18
    Гундадалур
    Биркиркара
      Лига Европы УЕФА • Предварительный раунд
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      КИ Клаксвик - Биркиркара
      Лига Европы УЕФА - 5 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем КИ Клаксвик – Биркиркара на Eurosport.ru! 5 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Михчал Томассен или Пол Заммит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу КИ Клаксвик и Биркиркара и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются КИ Клаксвик и Биркиркара, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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