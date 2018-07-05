Сент-Джозефс
    -
    19:00
    05.07.18
    Виктория
    Б-36 Торсхавн
      Лига Европы УЕФА • Предварительный раунд
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      Сент-Джозефс - Б-36 Торсхавн
      Лига Европы УЕФА - 5 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Сент-Джозефс – Б-36 Торсхавн на Eurosport.ru! 5 июля 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рауль или Якуп а Борг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Джозефс и Б-36 Торсхавн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Джозефс и Б-36 Торсхавн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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