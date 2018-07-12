Стьярнан
    -
    23:00
    12.07.18
    Стьернувеллур
    Нымме Калью
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Стьярнан - Нымме Калью
      Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Стьярнан – Нымме Калью на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рунар Палл Сигмундссон или Сергей Францев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стьярнан и Нымме Калью и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Стьярнан и Нымме Калью, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0