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Стьярнан - Нымме Калью
Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Стьярнан – Нымме Калью на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рунар Палл Сигмундссон или Сергей Францев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стьярнан и Нымме Калью и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Стьярнан и Нымме Калью, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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