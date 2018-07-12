Расинг Унион Люксембург
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    21:00
    12.07.18
    Стадион Жози Бартель
    Вииторул Констанца
    Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
    Квалификация
    • 2-ой тайм
    • Расинг Унион Люксембург
    • Вииторул Констанца
    • да МотаSulejmani
      90'
    • НуидраЭмбер
      87'
    • ХаджиPitu
      86'
    • Хаджи (P)
      82'
    • ШимайерShala
      80'
    • М'Боуп
      78'
    • de NooijerBoboc
      78'
    • МатанУри
      58'
    • 1-ый тайм
    • Расинг Унион Люксембург
    • Вииторул Констанца
    • Хаджи
      30'
    • Dragus
      23'
    Перед матчем

    Онлайн
    Расинг Унион Люксембург - Вииторул Констанца
    Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

    Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Расинг Унион Люксембург – Вииторул Констанца на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Patrick Grettnich или Георге Хаджи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Расинг Унион Люксембург и Вииторул Констанца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Расинг Унион Люксембург и Вииторул Констанца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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