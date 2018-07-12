Поделиться
- 2-ой тайм
- да МотаSulejmani90'
- НуидраЭмбер87'
- ХаджиPitu86'
- Хаджи (P)82'
- ШимайерShala80'
- М'Боуп78'
- de NooijerBoboc78'
- МатанУри58'
- 1-ый тайм
- Хаджи30'
- Dragus23'
Перед матчем
Онлайн
Расинг Унион Люксембург - Вииторул Констанца
Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Расинг Унион Люксембург – Вииторул Констанца на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Patrick Grettnich или Георге Хаджи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Расинг Унион Люксембург и Вииторул Констанца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Расинг Унион Люксембург и Вииторул Констанца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет