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Нефтчи - Уйпешт

Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Нефтчи Баку – Уйпешт на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтчи Баку и Уйпешт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нефтчи Баку и Уйпешт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

