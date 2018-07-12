Пюник
Перерыв
1
-
0
17:00
12.07.18
Ханрапетакан
Вардар Скопье
    Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
    Квалификация
    • 1-ый тайм
    • Пюник
    • Вардар Скопье
    • Конате
      28'
    • Битанг
      23'
    Перед матчем

    Онлайн
    Пюник - Вардар
    Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

    Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Пюник – Вардар Скопье на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Андрей Талалаев или Boban Babunski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пюник и Вардар Скопье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Пюник и Вардар Скопье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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