Вентспилс
1-ый тайм
2
-
0
17:45
12.07.18
Пилсетас
Люфтетари
    Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
    Квалификация
    • 1-ый тайм
    • Вентспилс
    • Люфтетари
    • Akinyemi (P)
      12'
    • Akinyemi (P)
      8'
    Перед матчем

    Онлайн
    Вентспилс - Люфтетари
    Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

    Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вентспилс – Люфтетари на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 17:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Dejan Vukicevic или Miloš Kostic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вентспилс и Люфтетари и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Вентспилс и Люфтетари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0