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- 1-ый тайм
- Akinyemi (P)12'
- Akinyemi (P)8'
Перед матчем
Онлайн
Вентспилс - Люфтетари
Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вентспилс – Люфтетари на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 17:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Dejan Vukicevic или Miloš Kostic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вентспилс и Люфтетари и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вентспилс и Люфтетари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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