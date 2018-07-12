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Клифтонвилл - Норшелланн

Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Клифтонвилл – Норшелланн на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Barry Gray или Каспер Хьюлманд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Клифтонвилл и Норшелланн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Клифтонвилл и Норшелланн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

