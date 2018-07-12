Рудар Плевля
    -
    21:15
    12.07.18
    Стадион Градски
    Партизан Белград
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Рудар Плевля - Партизан
      Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Рудар Плевля – Партизан Белград на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vuko Bogavac или Мирослав Джукич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рудар Плевля и Партизан Белград и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рудар Плевля и Партизан Белград, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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