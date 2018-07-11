Вадуц
    -
    18:45
    11.07.18
    Рейнпарк
    Левски София
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Вадуц - Левски София
      Лига Европы УЕФА - 11 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вадуц – Левски София на Eurosport.ru! 11 июля 2018 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вадуц и Левски София и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вадуц и Левски София, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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