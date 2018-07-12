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Рудар Веленье - Тре Фиори

Лига Европы УЕФА - 12 июля 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Рудар Веленье – Тре Фиори на Eurosport.ru! 12 июля 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мариян Пушник или Matteo Cecchetti? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рудар Веленье и Тре Фиори и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рудар Веленье и Тре Фиори, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

