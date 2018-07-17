Шкупи
    -
    18:55
    17.07.18
    Скопье-Арена
    Рейнджерс
      Лига Европы УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шкупи - Рейнджерс
      Лига Европы УЕФА - 17 июля 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Шкупи – Рейнджерс на Eurosport.ru! 17 июля 2018 года в 18:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зекирийя Рамадан или Стивен Джеррард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шкупи и Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шкупи и Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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