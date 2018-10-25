Цюрих
    -
    19:55
    25.10.18
    Летцигрунд
    Байер
      Лига Европы УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Цюрих - Байер
      Лига Европы УЕФА - 25 октября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Цюрих – Байер на Eurosport.ru! 25 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Людовик Маньен или Хайко Херрлих? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цюрих и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Цюрих и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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