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Ред Булл - Селтик

Лига Европы УЕФА - 4 октября 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Селтик на Eurosport.ru! 4 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ред Булл Зальцбург и Селтик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ред Булл Зальцбург и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

