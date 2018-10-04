Ред Булл Зальцбург
    -
    19:55
    04.10.18
    Ред Булл Арена
    Селтик
      Лига Европы УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ред Булл - Селтик
      Лига Европы УЕФА - 4 октября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Селтик на Eurosport.ru! 4 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ред Булл Зальцбург и Селтик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ред Булл Зальцбург и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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