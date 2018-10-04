Русенборг
    -
    19:55
    04.10.18
    Леркендал
    РБ Лейпциг
      Лига Европы УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Русенборг - РБ Лейпциг
      Лига Европы УЕФА - 4 октября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Русенборг – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 4 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рини Колен или Ральф Рангник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Русенборг и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Русенборг и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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