Славия Прага
    -
    23:00
    08.11.18
    Синот-Тип Арена
    Копенгаген
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия Прага - Копенгаген
      Лига Европы УЕФА - 8 ноября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Славия Прага – Копенгаген на Eurosport.ru! 8 ноября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Индрих Трпишовски или Столе Сольбаккен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия Прага и Копенгаген и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славия Прага и Копенгаген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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