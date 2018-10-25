Зенит
    -
    19:55
    25.10.18
    Санкт-Петербург Арена
    Бордо
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Бордо
      Лига Европы УЕФА - 25 октября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Зенит – Бордо на Eurosport.ru! 25 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Эрик Бедуэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Бордо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Зенит», пошатываясь, идет по Лиге Европы. С «Бордо» будет, как минимум, непросто, так что надо смотреть.

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