Фенербахче
    -
    18:50
    08.11.18
    Сукру Саракоглу
    Андерлехт
      Лига Европы УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Фенербахче - Андерлехт
      Лига Европы УЕФА - 8 ноября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Фенербахче – Андерлехт на Eurosport.ru! 8 ноября 2018 года в 18:50 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрвин Куман или Хейн Ванхазебраук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фенербахче и Андерлехт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фенербахче и Андерлехт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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