Ф91 Дюделанж
    -
    19:55
    25.10.18
    Стадион Жози Бартель
    Олимпиакос
      Лига Европы УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ф91 Дюделанж - Олимпиакос
      Лига Европы УЕФА - 25 октября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ф91 Дюделанж – Олимпиакос на Eurosport.ru! 25 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дино Топпмёллер или Педру Мартинш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ф91 Дюделанж и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ф91 Дюделанж и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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