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Милан - Олимпиакос

Лига Европы УЕФА - 4 октября 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Милан – Олимпиакос на Eurosport.ru! 4 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Педру Мартинш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Милан и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

