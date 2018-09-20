Ф91 Дюделанж
    -
    22:00
    20.09.18
    Стадион Жози Бартель
    Милан
      Лига Европы УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ф91 Дюделанж - Милан
      Лига Европы УЕФА - 20 сентября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ф91 Дюделанж – Милан на Eurosport.ru! 20 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дино Топмеллер или Дженнаро Гаттузо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ф91 Дюделанж и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ф91 Дюделанж и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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