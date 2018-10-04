Рейнджерс
    -
    22:00
    04.10.18
    Стадион Айброкс
    Рапид Вена
      Лига Европы УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Рейнджерс - Рапид Вена
      Лига Европы УЕФА - 4 октября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Рейнджерс – Рапид Вена на Eurosport.ru! 4 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стивен Джеррард или Горан Джурицин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рейнджерс и Рапид Вена и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рейнджерс и Рапид Вена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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