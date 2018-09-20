Онлайн

Вильярреал - Рейнджерс

Лига Европы УЕФА - 20 сентября 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вильярреал – Рейнджерс на Eurosport.ru! 20 сентября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Кальеха или Стивен Джеррард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вильярреал и Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

