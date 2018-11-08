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Расинг Генк - Бешикташ

Лига Европы УЕФА - 8 ноября 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Расинг Генк – Бешикташ на Eurosport.ru! 8 ноября 2018 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Шенол Гюнеш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Расинг Генк и Бешикташ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Расинг Генк и Бешикташ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

