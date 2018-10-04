Онлайн

Краснодар - Севилья

Лига Европы УЕФА - 4 октября 2018

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Краснодар – Севилья на Eurosport.ru! 4 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мурад Мусаев или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Краснодар и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

