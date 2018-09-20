Севилья
    -
    19:55
    20.09.18
    Рамон Санчес Писхуан
    Стандард Льеж
      Лига Европы УЕФА • Группа J
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Севилья - Стандард Льеж
      Лига Европы УЕФА - 20 сентября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Севилья – Стандард Льеж на Eurosport.ru! 20 сентября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пабло Мачин или Мишель Прюдомм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Стандард Льеж и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Стандард Льеж, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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